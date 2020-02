Calcio, primo anticipo della 25° di A: il Napoli di Gattuso passa a Brescia e vede l’Europa

Nemmeno il tempo di archiviare la due giorni di Champions ed Europa League con Atalanta, Inter e Roma protagoniste, che è già nuovamente campionato. Lo spezzatino valido per la 25° giornata è cominciato di venerdi con Brescia-Napoli. Insigne-Fabian Ruiz e i partenopei ribaltano le “Rondinelle”: seconda vittoria di fila in trasferta dopo il successo di Cagliari e ora la squadra di Gattuso, in attesa delle altre partite, è al sesto posto a 3 punti dalla Roma, quindi in piena zona Europa. Mentre il Brescia, dopo la girandola di allenatori, allunga a 10 le gare consecutive senza vittoria e non muove la classifica che la vede penultima a quota 16 punti.

Buona prova degli azzurri, bravi a reagire dopo il gol di Chancellor nel primo tempo. Nella ripresa, Insigne su rigore e Fabian Ruiz regalano tre punti pesanti al Napoli: finisce 2-1. Sul fronte tecnico-tattico, in avvio di gara, in casa Brescia Diego Lopez conferma le anticipazioni della vigilia e punta sul 4-4-1-1 con Balotelli unica punta sostenuto da Zmrhal. Il Napoli di Gattuso, invece, viaggia con il baricentro spostato in avanti alla luce del 4-3-3 con un tridente offensivo formato da Mertens, Insigne e Politano.

I gol del Rigamonti. Al 27’ i padroni di casa passano in vantaggio: calcio d’angolo di Tonali e Chancellor da solo stacca di testa in terzo tempo bruciando i difensori napoletani. Nella seconda frazione di gioco, dopo soli 4 minuti la partita cambia: Insigne calcia, Mateju devia il pallone di mano e Orsato con il sostegno del Var concede il rigore che lo stesso “Lorenzo il Magnifico” al 5′ trasforma.

Cori bresciani deplorevoli. Dopo il pareggio partenopeo è pessima la colonna sonora di una parte della Curva Nord bresciana che inizia a cantare “Vesuvio lavali col fuoco” e “napoletano Coronavirus”. Passano altri 4 minuti e il Napoli opera il sorpasso con un bel sinistro a giro di Fabian Ruiz. Poi, annullata una rete a Mertens per fuorigioco, mentre il Brescia spaventa in un paio di occasioni il portiere del Napoli Ospina con iniziative di Balotelli. Game over: Napoli in ascesa (terza vittoria di fila Coppa Italia compresa), Brescia sempre più giù.