Calcio, Serie A: Milan corsaro a Brescia. Mercato: le ultimissime su Inter, Napoli e Roma

Calcio senza tregua. Archiviate da poco le prime due partite valide per i quarti di finale di Coppa Italia, è già campionato con l’anticipo del venerdi sera che apre lo spezzatino valido per la 21° giornata. A Brescia arriva la terza vittoria del Milan di Stefano Pioli, la quarta considerando anche il successo contro la Spal negli ottavi della coppa nazionale. Però, come domenica scorsa contro l’Udinese al Meazza, i rossoneri vincono ma non convincono. Sullo 0-0, infatti, solo le grandi parate di Donnarumma tengono a galla il Diavolo; poi, proprio come a San Siro contro i friulani, entra Rebic e risolve il match del Rigamonti.

Le Rondinelle di Corini, senza Balotelli squalificato, giocano decisamente meglio del Milan, macchinoso e poco brillante. Al 71′ però l’attaccante croato sigla il gol partita. Nel finale traversa di Theo Hernandez. Dunque, la risalita dei rossoneri prosegue: in attesa delle altre gare sono al sesto posto in classifica. Mentre, il Brescia rimane penultimo e allunga a sei partite la striscia negativa (4 sconfitte e due pareggi). Ancora una partita sottotono per Zlatan Ibrahimovic, ma il fattore Ibra continua a far bene alla squadra meneghina.

Calciomercato. Eriksen a un passo dall’Inter. Ormai ci siamo, lunedì prossimo Christian Eriksen sarà un calciatore nerazzurro. A grandi linee, infatti, Inter e Tottenham hanno trovato l’intesa; mancano solo gli ultimi dettagli. Con il centrocampista danese in scadenza di contratto con gli Spurs di Londra, ormai tra i due club non è più una questione di prezzo del cartellino. Sostanzialmente, il Tottenhamo ha bisogno di acquistare il sostituto di Eriksen prima di dare il via libera definitivo all’operazione; per questo motivo ha chiesto ai nerazzurri di aspettare la partita di Premier League di sabato pomeriggio contro il Southampton, gara in cui Eriksen sarà ancora a disposizione di Mourinho.

Politano al Napoli, la Roma vira su Carles Perez del Barcellona. L’esterno interista, saltato definitivamente il passaggio alla Roma, ha accettato di andare all’ombra del Vesuvio: 2 milioni per il prestito di 18 mesi, obbligo di riscatto fissato a 19 milioni più 2 di bonus. Politano con il Napoli firmerà un contratto fino al 2024. Sul fronte Roma, invece, arrivano conferme dalla Spagna e dall’Italia per Carles Perez. La talentuosa ala spagnola (22 anni il 16 febbraio prossimo) del Barcellona è pertanto pronta a sostituire l’infortunato Zaniolo. In questa stagione Carles Perez con il Barça ha collezionato: 12 presenze, due reti (una all’Inter in Champions League) e tre assist. Dovrebbe arrivare alla Roma in prestito con diritto di riscatto ed eventuale controriscatto, come da consuetudine del club blaugrana quando cede i prodotti della sua “cantera”. Però visti i tempi stretti (il mercato invernale chiude alle 20 del 31 gennaio), Roma e Barcellona potrebbero anche optare per il prestito secco.