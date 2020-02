Calcio, Serie A: Ronaldo e Ramsey lanciano la Juve a Ferrara. La Viola in 10 rimonta il Milan

Prosegue lo spezzatino di partite valido per la 25° giornata di Serie A: sono andati in scena anche i tre anticipi del sabato. La Juventus vince a fatica in casa della Spal ultima in classifica, finiscono in parità Fiorentina-Milan e Bologna-Udinese. A Ferrara, ci pensa ancora una volta Cristiano Ronaldo. Bianconeri sul 2-0 grazie alle reti di CR7 (nel primo tempo) e Ramsey (nella ripresa), bello il gol del gallese. Poi il rigore di Petagna accende il finale di partita. Juve che peraltro ritrova Chiellini in campo dal primo minuto e quindi una difesa più forte; non a caso il gol spallino arriva quando Super Giorgio lascia il posto a de Ligt.

Le reti della Vecchia Signora sono due gioielli frutto di calciatori dai piedi buoni. Il primo si sviluppa in orizzontale: cross di Cuadrado per la solita firma di Ronaldo. Il secondo è un asse verticale Dybala-Ramsey chiuso con uno cucchiaio del gallese su Berisha. A oggi rimane questa la forza della Juve: la forza dei singoli, non il sarrismo. Non a caso, l’ex tecnico del Napoli forse ha capito di dover rinunciare al suo credo calcistico per sfruttare al massimo i campioni che formano la rosa bianconera. Fare il gestore di campioni, non lo scienziato. Nel calcio è più difficile vincere che giocare bene.

Madama resta in piedi grazie agli acuti dei suoi tenori. Anche a Ferrara contro il fanalino di coda del campionato, non è stata la migliore Juventus mostrando vecchi difetti: ritmo a volte lento e giocatori fermi. Si registrano però segnali importanti: Ramsey, come col Brescia, è arrivato in area da vera mezzala. Cuadrado è stato prezioso da esterno alto, Dybala da “falso nueve” ha aiutato la circolazione e fatto la differenza, come tante altre volte. In vista della fase calda della stagione sono segnali importanti: anche perché oggi la difesa juventina ha concesso poco o nulla. In casa Spal invece si mette male nonostante l’esordio di Di Biagio in panchina: le ultime 18 squadre arrivate alla 25° giornata con 15 punti sono tutte retrocesse.

Firenze, stavolta al Milan non basta il solito Rebic. La Fiorentina in 10 uomini pareggia su rigore. L’attaccante croato sblocca il match dopo il gol annullato a Ibrahimovic, ma in superiorità numerica per l’espulsione di Dalbert, i rossoneri si fanno raggiungere da Pulgar che trasforma il penalty concesso a pochi minuti dal termine. Alla fine, il pareggio aggiunge poco a entrambe le squadre: il Milan resta comunque in corsa per l’Europa League, mentre la Fiorentina continua a navigare nel limbo della classifica. E per quanto visto in campo, alla fine il pari è sostanzialmente giusto.

Il Bologna non molla mai: 15 punti nel finale e in rimonta, questo è lo spirito Mihajlovic. Dal 4-3 di Brescia all’1-1 contro l’Udinese. I gol dall’80’ in poi sono addirittura sei. Il pareggio contro i friulani, firmato dall’intramontabile Palacio al minuto 91, è solo l’ultimo risultato positivo di una lunga serie per i felsinei del guerriero Miha. Una squadra a immagine e somiglianza del tecnico. E così il Bologna rimane in lotta per l’Europa, mentre l’Udinese resta in zona tranquilla in tema salvezza.