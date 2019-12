Calcio, Serie B: 18ma giornata in nome dei bambini

Pezzi unici per i collezionisti e anche solo per chi vuole prendere all’asta una maglia originale da gioco che porta il proprio nome: infatti nel retromaglia non sarà riportato il cognome ma il nome del giocatore; inoltre una patch nel petto e la fascia indossata dai capitani raffigureranno il logo B come Bambini. Si chiama Il mio nome è… Il Boxing day della Serie BKT sarà una giornata speciale e dedicata interamente a B come Bambini, il progetto con cui la Lega B afferma la centralità etica dello sport sostenendo l’accoglienza dei famigliari di giovani in cura nei più importanti ospedali pediatrici italiani. Il progetto che accompagna da due anni il campionato di Serie BKT e coinvolge Fondazione Bambino Gesù di Roma, Associazione Gaslini Onlus di Genova e Fondazione Meyer di Firenze, realtà rappresentative delle diverse aree del Paese. Nella 18a giornata sul retromaglia il nome dei giocatori invece dei cognomi, poi fasce da capitano e patch personalizzate per l’asta del progetto solidale. Le maglie dei giocatori e le fasce da capitano delle 20 squadre infatti diventeranno pezzi unici da mettere poi all’asta sulla pagina eBay di Live Onlus e il cui ricavato andrà alla Fondazione Bambino Gesù, all’Associazione Gaslini Onlus di Genova e alla Fondazione Meyer di Firenze. ‘Con questo progetto – spiega il presidente della Lega B Mauro Balata – ribadiamo la necessità di un calcio attento ai bisogni della gente dando il nostro supporto alle famiglie degli ospedalizzati, è importante infatti che i bambini vivano con la forza e l’amore delle loro famiglie un’esperienza che è sicuramente difficile e di sofferenza’. Come partecipare all’asta – L’asta benefica è organizzata da LIVE onlus: sul profilo ebay dell’ente benefico maglie e fasce da capitano saranno disponibili in asta tra l’8 e il 13 gennaio (base 1€, durata 1 settimana).

Pezzi unici per i collezionisti e anche solo per chi vuole prendere all’asta una maglia originale da gioco che porta il proprio nome: infatti nel retromaglia non sarà riportato il cognome ma il nome del giocatore; inoltre una patch nel petto e la fascia indossata dai capitani raffigureranno il logo B come Bambini. Si chiama Il mio nome è… Il Boxing day della Serie BKT sarà una giornata speciale e dedicata interamente a B come Bambini, il progetto con cui la Lega B afferma la centralità etica dello sport sostenendo l’accoglienza dei famigliari di giovani in cura nei più importanti ospedali pediatrici italiani. Il progetto che accompagna da due anni il campionato di Serie BKT e coinvolge Fondazione Bambino Gesù di Roma, Associazione Gaslini Onlus di Genova e Fondazione Meyer di Firenze, realtà rappresentative delle diverse aree del Paese. Nella 18a giornata sul retromaglia il nome dei giocatori invece dei cognomi, poi fasce da capitano e patch personalizzate per l’asta del progetto solidale. Le maglie dei giocatori e le fasce da capitano delle 20 squadre infatti diventeranno pezzi unici da mettere poi all’asta sulla pagina eBay di Live Onlus e il cui ricavato andrà alla Fondazione Bambino Gesù, all’Associazione Gaslini Onlus di Genova e alla Fondazione Meyer di Firenze. ‘Con questo progetto – spiega il presidente della Lega B Mauro Balata – ribadiamo la necessità di un calcio attento ai bisogni della gente dando il nostro supporto alle famiglie degli ospedalizzati, è importante infatti che i bambini vivano con la forza e l’amore delle loro famiglie un’esperienza che è sicuramente difficile e di sofferenza’. Come partecipare all’asta – L’asta benefica è organizzata da LIVE onlus: sul profilo ebay dell’ente benefico maglie e fasce da capitano saranno disponibili in asta tra l’8 e il 13 gennaio (base 1€, durata 1 settimana).