Calcio, Serie B: quattro gare a porte chiuse causa Coronavirus

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B ha disposto le porte chiuse per quattro gare della settima giornata di ritorno del campionato cadetto. Lo ha annunciato la Lega di Serie B “visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Niente spettatori quindi durante le partite che si svolgeranno in territorio veneto e ligure: Entella-Crotone (anticipo di venerdì alle 21:00), Cittadella-Cremonese e Venezia-Cosenza (sabato alle 15:00) e Chievo-Livorno (sabato alle 18:00).

