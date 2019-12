Calciomercato, Juve su Kulusevski. Milan: accordo per Todibo

La sfida si sposta dal campo al mercato tra Juventus ed Inter. Dejan Kulusevski, svedese che con la maglia del Parma sta stupendo tutti, sembra decisamente diretto verso Torino. Il cartellino del 19enne è di proprietà dell’Atalanta che parte dai 40 milioni di richiesta per cedere il proprio gioiellino: nelle ultime ore è arrivato lo scatto dei bianconeri che hanno superato l’offerta dei nerazzurri. Fabio Paratici ha messo sul piatto 35 milioni più 9 di bonus, mentre l’Inter aveva elaborato una offerta inferiore. In più il club torinese è intenzionato a lasciare il giocatore a Parma fino a giugno, condizione richiesta anche daglu orobici.

Anche il Milan è molto attivo sul mercato: dopo Ibrahimovic, il club rossonero accelera per Todibo: raggiunta un’intesa di massima con il Barcellona per il 20enne difensore centrale francese, che arriverebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. A questo punto manca il via libera dello stesso calciatore: la decisione è attesa entro una settimana.

Infine prosegue il countdown per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic dopo 7 anni. La presentazione si terrà venerdì 3 gennaio alle 10 a Casa Milan. Lo svedese, come comunicato nelle scorse ore dal club, “sarà a Milano giovedì 2 gennaio per sostenere i test medici necessari alla regolare formalizzazione dell’accordo, per poi unirsi ai nuovi compagni di squadra per i primi allenamenti”.