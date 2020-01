Calciomercato, Marotta: obiettivo Vidal. Tutto fatto per Cutrone alla Fiorentina. Caldara torna all’Atalanta

Giornate di lavoro intense per l’Inter, pronta ad assumere un ruolo da protagonista nel mercato di gennaio. I nomi al momento più “caldi”, per quanto riguarda i movimenti in entrata, sono quelli di Ashley Young– esterno classe 1985 che ha rifiutato la proposta di rinnovo dello United, accettando la corte dei nerazzurri che dovranno ora trovare l’intesa con i Red Deviils –, Eriksen del Tottenham e Arturo Vidal. E proprio del centrocampista cileno in forza al Barcellona ha parlato l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta all’uscita dagli uffici della Lega Calcio “Vidal è uno dei nostri obiettivi. Quello che non succede stasera, può succedere domani. In questo mercato le cose più importanti succedono sempre verso la fine. Stiamo lavorando, ma per alzare il livello qualitativo del nostro gruppo bisogna centrare degli obiettivi importanti e questo comporta delle difficoltà”, le sue parole.

Momento di svolta nella trattativa per portare Patrick Cutrone alla Fiorentina. Giuseppe Iachini avrà dunque presto l’attaccante desiderato. Si attende soltanto l’ufficialità per la definizione del trasferimento del giocatore arrivato in estate al Wolverhampton dal Milan. Operazione che ai viola dovrebbe costare circa 18 milioni tra il prestito oneroso e l’obbligo di riscatto in estate. Possibili visite mediche già domani.

Il club viola continua intanto a lavorare anche su Alfred Duncan del Sassuolo: dialogo in corso tra le due società per trovare l’intesa su un’operazione da circa 15 milioni, bonus compresi. Per la difesa rimane vivo l’obiettivo Juan Jesus della Roma, ormai ai margini nelle gerarchie di Fonseca.

Mattia Caldara è sempre più vicino a far ritorno all’Atalanta, società dove è cresciuto e con cui si è messo in mostra come uno dei difensori più promettenti del panorama calcistico italiano. Dopo i contatti dei giorni scorsi, nella giornata di oggi c’è stata un’accelerata che potrebbe portare alla fumata bianca: l’agente del difensore classe 1994 ha avuto un incontro con la dirigenza rossonera a Casa Milan, un colloquio positivo dal quale sarebbe arrivato il via libera all’affare. Operazione che si dovrebbe chiudere entro le prossime 24 ore, con la Dea che prenderà Caldara in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto a proprio favore.