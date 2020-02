Caldo record in Antartide: raggiunti i 20,7 gradi

su Casapound, 20 indagati per resistenza a pubblico ufficiale e occupazione abusiva dopo il blitz della Finanza rinviato a Roma

Commenti disabilitati su Casapound, 20 indagati per resistenza a pubblico ufficiale e occupazione abusiva dopo il blitz della Finanza rinviato a Roma

Commenti disabilitati su Casapound, 20 indagati per resistenza a pubblico ufficiale e occupazione abusiva dopo il blitz della Finanza rinviato a Roma

su Avengers: Endgame, perché Steve non ha dato lo scudo a Bucky?

Commenti disabilitati su Avengers: Endgame, perché Steve non ha dato lo scudo a Bucky?

Commenti disabilitati su Avengers: Endgame, perché Steve non ha dato lo scudo a Bucky?

su Peter Fonda choc su Twitter: “Strappiamo Barron Trump dalle braccia di sua madre e mettiamolo in una gabbia con i pedofili”

Commenti disabilitati su Peter Fonda choc su Twitter: “Strappiamo Barron Trump dalle braccia di sua madre e mettiamolo in una gabbia con i pedofili”

Commenti disabilitati su Peter Fonda choc su Twitter: “Strappiamo Barron Trump dalle braccia di sua madre e mettiamolo in una gabbia con i pedofili”