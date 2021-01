A partire dalle 12 di lunedì 18 gennaio la regolare programmazione di Rai1 sarà sottoposta a significative variazioni di palinsesto nel daytime. Per lasciare spazio all’intervento di Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati salteranno È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e Il Paradiso delle Signore. Anche La Vita in Diretta partirà in ritardo.