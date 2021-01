Sono 34 le persone indagate per legami col clan camorristico dei Casalesi nell’ambito dell’inchiesta portata avanti dalla procura di Firenze. L’operazione “Minerva” ha portato a un blitz questa mattina all’alba da parte della guardia di finanza nei confronti di altrettante persone in diverse regioni italiane: in corso anche sequestri per 8 milioni di euro.