La Campania è da oggi, domenica 21 febbraio 2021, ufficialmente in zona arancione per i prossimi 15 giorni. La decisione è stata assunta con l’ordinanza del Ministero della Salute, firmata dal ministro Roberto Speranza, pubblicata ieri, che riguarda anche le regioni Molise ed Emilia Romagna. Ecco cosa cambia per spostamenti, ristoranti, bar, musei, scuole e università.