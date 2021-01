Campania, lettera dell’Ordine ai medici che non hanno fatto il vaccino Covid: “Fatelo, è importante”

Bruno Zuccarelli, vice-presidente Ordine Medici di Napoli a Fanpage.it: “Inviteremo di nuovo i medici che non si sono ancora vaccinati contro il Covid ad assumere la dose e ad immunizzarsi. Ci possono essere tanti motivi per i quali non tutti gli operatori sanitari si sono presentati nei giorni della chiamata per la somministrazione. Indisposizione, problemi familiari, ma anche le code al freddo alla Mostra d’Oltremare. Sbagliato chiamarli negazionisti”.