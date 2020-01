Campionato amatoriale, Fiorentina 10 bis in vetta alla classifica

Ultima giornata del girone di andata del campionato amatoriale Uisp Over 35. La Fiorentina 10 BIS si conferma in vetta alla classifica. Infatti al termine del girone di andata la squadra di mister Proto ha chiuso con nove vittorie, ed un pareggio. Sabato ha aggiunto al suo palmares la vittoria per (4-0) sull’amami Mac 3. Seguono i campioni d’ Italia del presidente Peppe Di Leo; la Vigor Old Boys vince di misura (1-0) su una diretta concorrente, il Piazza San Rocco che disputa una buona gara al tenente Rizzo di Sant’Onofrio; episodio dubbio sul finire della gara: un fallo di mani in area dei padroni di casa, valutato dalla terna arbitrale non volontario, poteva valere forse, il meritato pareggio. Sconfitta pesante che allunga la scia negativa dei Girifalcesi, che si allontanano dalla vetta. Il cambio in panchina della Lamezia Golfo non sortisce gli effetti sperati, infatti al Ginepri perde (4-1) contro un Pianopoli rigenerato, che settimana dopo settimana sta risalendo la china, ritrovandosi ora a ridosso delle posizioni in classifica che contano. Francesco Caruso e compagni del Real Filadelfia non intendono mollare e in un campo ostico come Borboruso escono indenni (0-0) incamerando un punto prezioso. Il presidente Grillone dell’Asd Stalettì ferma l’Fc Girifalco tra le mura amiche imponendo un meritato (0-0). Ha riposato la Casa dello sport. L’ultima giornata del girone di andata vede quindi la Fiorentina 10 BIS con 28 punti, campione d’inverno, seguita dalla Vigor Old Boys a quota 23, balza in terza posizione il Real Filadelfia con 20 punti, restano fermi gli Amatori della Casa dello sport a quota 19 e gli Amatori piazza San Rocco a quota 18; come detto continuano a risalire in classifica gli Amatori Pianopoli, che raggiungono i 14 punti, seguiti dal Borboruso nel cuore e l’FC Girifalco a 11 punti. Il fondo della classifica vede il Lamezia Golfo con 6 punti, l’Asd Stalettì con 5 e l’Amami Mac 3 fanalino di coda, fermo a 3 punti in classifica.

