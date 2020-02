Campionato Regionale di serie C femminile: vola alto Sensation Profumerie Gioiosa

SENSATION PROFUMERIE GIOIOSA 3

CARIOKA CAFFE’ PAOLA 0

(I° SET 25-23 II° SET 25-15 III° SET 25-23)

La Sensation Profumerie Gioiosa è la capolista indiscussa del massimo campionato regionale di serie C femminile.

Anche in questo fine settimana, la squadra della cittadina di Gioiosa Jonica vince in casa contro le cosentine del Carioka Caffè Paola.

La formazione guidata dal mister Puntillo concede poco alle avversarie ed in circa un’ora chiude il match col pesante punteggio di 3 a 0.

Grande assente in casa Sensation, per un lieve infortunio, della centrale Paola Cilione egregiamente sostituita, nella delicata gara in questione, dall’atleta universale Isabella Girasoli.

Il primo set inizia con diversi vantaggi a favore delle cosentine che sembrano avere una marcia in più, cercando un riscatto per le ultime deludenti prestazioni, ma il finale di set regala al pubblico del Marcellino degli scambi entusiasmanti da parte delle due squadre ed il parziale è a favore delle padrone di casa che si impongono con il risultato di 25-23.

Nel secondo set la squadra del presidente Raschellà non riesce più a tenere il ritmo incalzante delle Gioiosane che gestiscono agevolmente la gara.

Con la regia della palleggiatrice Giuly Cannestracci, gli incisivi attacchi di Cavalcante e Genovese e la fase difensiva del libero Nadia Maji che riesce a coprire in modo puntuale gli spazi, il parziale si chiude con il pesante punteggio di 25-15 a favore delle padrone di casa.

Nel terzo ed ultimo set la SENSATION PROFUMERIE GIOIOSA continua a macinare punti con il capitano Mazzone e l’opposto Agostino e pur concedendo qualcosa in più alla squadra ospite, archivia la gara chiudendo il set con il risultato è di 25-23.

Onore alla Carioka Caffè di Paola, ottima compagine e società a noi molto vicina, che si è battuta con tutte le sue forze per cercare di ottenere punti fondamentali per il prosieguo del campionato e per l’accesso ai Play Off.

Grandi gli impegni della prossima settimana che ci vedranno protagonisti mercoledì 12 Febbraio alle ore 19,00 al Pala Marcellino, per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Calabria, con la squadra catanzarese Mastria Stella Azzurra guidata dal Mister Fiorini, e domenica 16 Febbraio alle ore 18,00 al Palazzetto dello sport di Pizzo per l’incontro con la Todo Sport, squadra di alta classifica, sicuramente candidata ai play off.

