Can Yaman con la ‘suocera’ a cercare casa, continua il gossip sospetto con Diletta Leotta

Le giornate al maneggio, i selfie in riva al mare e ora anche lo shopping a Roma insieme alla mamma della sua “lei”. Nulla stona nella storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman, che come un ragazzo qualunque si fa consigliare dalla “suocera” genere e taglia dell’anello che Diletta porta al dito. E dopo le spese in gioielleria, Yaman si fa accompagnare dalla signora per visitare una serie di appartamenti: scatta l’ipotesi convivenza.