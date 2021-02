Can Yaman e Diletta Leotta, cosa non quadra nella foto d’amore con il cavallo bianco

Dal set fotografico allestito ad arte in Costiera, alla proposta di matrimonio volata con uno striscione nei cieli di Roma. Ora un possibile fotomontaggio frettoloso e mal riuscito. Non serve essere esperti di fotoritocco per notare che i due amanti sembrano sovrapposti allo sfondo del romantico maneggio come due figurine patinate. Gli indizi sono fin troppo gentilmente serviti al pubblico, troppo per far credere ai fan che Can Yaman stia davvero vivendo una favola d’amore in Italia con la bella siciliana.