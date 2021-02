Cane rinchiuso in auto per ore rischia la morte, i vigili sentono i lamenti e lo salvano

Cane chiuso in macchina per ore rischia di morire senz’aria, ma viene salvato dalla Polizia Municipale che si è accorta di lui dai lamenti. L’episodio è accaduto a Casandrino, in provincia di Napoli. I vigili hanno prima provato a rintracciare il proprietario dell’automobile, ma non ci sono riusciti. Quindi, hanno rotto il finestrino, autorizzati dalla Procura, liberando l’animale. Denunciato il proprietario.