Cannabis, Cassazione: “Coltivazione in casa non è reato”

Non costituirà più reato coltivare in minime quantità la cannabis in casa. A stabilirlo una decisione delle sezioni unite penali della Cassazione. Si è sentenziato per la prima volta: “Non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica. Attività di coltivazione che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale”. Entusiasta anche Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa: “La svolta positiva della Cassazione sulla liceità della coltivazione domestica della cannabis è piena di ragionevolezza. Si rompe un tabù. Ora andiamo avanti: con la cannabis legale avremmo più sicurezza e miliardi per lo Stato sottratti alla criminalità”. Dello stesso parere anche il deputato di Radicali +Europa Riccardo Magi: “Una buona notizia natalizia. La cassazione ha fatto valere il buon senso e la logica con l’equiparazione della coltivazione per uso personale al consumo, ora tocca al Parlamento, dove sono depositate diverse proposte che vanno decisamente in questa direzione”. “Ancora una volta la giurisprudenza fa le veci di un legislatore vigliacco – ha commentato il senatore M5s Matteo Mantero su Facebook – , La Cassazione ha aperto la strada, ora tocca a noi. Fino a questa storica sentenza comprare Cannabis dallo spacciatore, alimentando la criminalità e mettendo a rischio la propria salute con prodotti dubbi, non costituiva reato penale mentre coltivare alcune piante sul proprio balcone per uso personale poteva costare il carcere”.

Rosa Marchetti