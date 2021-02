Caos in strada, De Magistris: “Se non vogliamo la gente in strada va tolta la zona gialla”



“Non bisogna criminalizzare chi cammina altrimenti bisogna cambiare colore e non restare zona gialla”: così il sindaco di Napoli Luigi De Magistris liquida la vicenda degli assembramenti a Napoli e della mancanza di controlli e di provvedimenti da parte del suo comune: “non vogliamo vedere quelle immagini perché riteniamo che siano pericolose sul piano sanitario esistono le misure più adeguate che sono la zona arancione o la zona rossa”

