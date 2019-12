Capodanno, è boom di partenze: +20% rispetto al 2018

Sono quasi sei milioni gli italiani che hanno scelto di partire per trascorrere il Capodanno fuori casa con un aumento di circa il 20% rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una indagine Coldiretti dalla quale si evidenzia peraltro che resta in Italia l’81% dei vacanzieri.

Sul podio delle destinazioni nelle vacanze di fine anno salgono le città e le località d’arte con il 48% seguite dalla montagna con il 38% mentre il resto si divide tra terme, mare e campagna. Il 67% ha scelto di alloggiare in case proprie, di parenti e amici o in affitto mentre il 24% preferisce l’albergo ma tengono le formule alternative come bed and breakfast e agriturismi.

Il budget va dai mille euro per la settimana bianca o il tour nelle capitali europee, fino ai tremila euro per le mete più lontane. Si viaggia in coppia o con amici. Se la maggioranza dei vacanzieri sceglie il Bel Paese come destinazione, circa uno su dieci viaggia nelle capitali europee, scegliendo Parigi, Londra, Copenaghen e Praga. Se potesse esagerare, il 38% dei vacanzieri andrebbe alle Maldive e il 35% in Lapponia lungo i sentieri di Babbo Natale.