Capodanno: è boom di spumante italiano

E’ record di domanda di spumante italiano per le celebrazioni del Capodanno. Si prevede infatti che in Italia le bottiglie stappate saranno circa 74 milioni, in aumento dell’8% rispetto al 2018. E’ quanto stima Coldiretti. Come indica l’indagine per 9 italiani su 10, il 91%, le bollicine saranno Made in Italy. Ma è boom di spumante italiano anche all’estero: le vendite toccheranno per la prima volta il record storico annuo di oltre 560mln di bottiglie. Inglesi e statunitensi i più appassionati. “L’aumento della domanda – sottolinea la Coldiretti – ha spinto la produzione che dovrebbe attestarsi sopra le 700 milioni di bottiglie con in testa il Prosecco seguito da Asti e Franciacorta. La stragrande maggioranza dello spumante italiano si beve comunque all’estero con un balzo del 9% delle bottiglie esportate che a fine anno raggiungeranno per la prima volta il record storico annuale delle vendite, sulla base dell’andamento delle spedizioni registrato dall’Istat nei primi nove mesi”. Nella classifica delle bollicine italiane preferite nel mondo ci sono tra gli altri il Prosecco, l’Asti e il Franciacorta che ormai sfidano alla pari il prestigioso Champagne francese, tanto che proprio sul mercato transalpino si registra una crescita record delle vendite del 30%. Infine un aumento in doppia cifra si riscontra anche in Giappone, con +37%.

Eleonora Marini