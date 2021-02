Capriano, non si ferma a un posto di blocco e si schianta con l’auto della madre: arrestato pusher

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato la notte del primo febbraio con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, spaccio di sostanze stupefacenti e guida in stato d’ebbrezza. Il giovane non si è fermato a un posto di blocco dei carabinieri dandosi alla fuga ad alta velocità e, infine, andando a sbattere con l’auto intestata alla madre. Raggiunto dai carabinieri è stato arrestato: in auto i militari hanno trovato banconote di denaro contante e materiale per il confezionamento di stupefacenti. L’arrestato è risultato anche positivo al test etilometrico.