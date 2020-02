Captain America: Civil War, l’originale “introduzione” di Zemo

In Captain America: Civil War, abbiamo incontrato per la prima volta il Barone Zemo di Daniel Bruhl mentre era intento a torturare un ex agente dell’HYDRA per riuscire a mettere le mani sul diario che gli avrebbe permesso di controllare il Soldato d’Inverno. Tuttavia, i piani originali del film erano un tantino diversi, e prevedevano un altro tipo d’ingresso per il personaggio all’interno della storia.

Inizialmente, infatti, avremmo dovuto incontrare Zemo per la prima volta in un’asta al mercato nero. Lo dimostra una scena tagliata dal film e finita online nelle ultime ore su Reddit: nella scena in questione, Zemo appare come un semplice compratore in incognito, prima di rivelare la sua natura, avvelenare tutti i presenti nella casa d’aste e rubare finalmente il diario.

Ricordiamo che Daniel Bruhl tornerà nei panni del Barone Zemo in The Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel che farà il suo debutto su Disney+ a partire da quest’anno. Nello show ci saranno anche Sebastian Stan (Bucky Barnes), Anthony Mackie (Sam Wilson) e Emily VanCamp (Sharon Carter).

Potete vedere la scena tagliata di seguito:

Captain America Civil War si svolge subito dopo gli eventi di Avengers: Age of Ultron, con Steve Rogers e gli Avengers costretti ad affrontare i danni collaterali causati dalla loro lotta per proteggere il mondo. Dopo che la città di Lagos, in Nigeria, viene colpita dall’ennesimo incidente internazionale che vede coinvolti gli Avengers, le pressioni politiche chiedono a gran voce un sistema di responsabilità e un consiglio d’amministrazione che decida quando richiedere l’intervento del team. Questa nuova dinamica divide gli Avengers che, al tempo stesso, tentano di proteggere il mondo da un nuovo e malvagio avversario.

Ricordiamo che Captain America: Civil War è diretto da Anthony e Joe Russo e vede nel cast Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Samuel L. Jackson, Frank Grillo, Jeremy Renner e Daniel Bruhl. Captain America: Civil War è arrivato nelle sale italiane il 4 maggio 2016.

