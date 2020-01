Captain America: tutti i frame del suo fondoschiena in Endgame

Un fan particolarmente ambizioso dei Marvel Studios ha deciso di assemblare in un’unica immagine tutte le inquadrature del fondoschiena di Captain America in Avengers: Endgame. Nel cinecomic campione d’incassi di Anthony e Joe Russo, abbiamo visto concludersi l’arco narrativo di SteveRogers/Chris Evans. Dopo aver contribuito alla sconfitta di Thanos, Cap ha restituito le Gemme dell’Infinito alla loro precisa collocazione temporale e ha deciso di rimanere nel passato per vivere finalmente la sua vita con Peggy Carter/Hayley Atwell. Questo finale è stato ampiamente dibattuto dai fan, soprattutto in relazione alla timeline dell’intero MCU: al di là di tutte le implicazioni cronologiche, si è trattato di trovare il modo più appropriato possibile per registi e sceneggiatori di chiudere la storia dell’iconico eroe a stelle e strisce.

Al di là del possibile malcontento, però, è innegabile che Avengers: Endgame abbia regalato diverso fanservice in modo da offrire agli spettatori un’esperienza cinematografica epica e sciogliere tutti i nodi di una trama estremamente articolata. Tra i momenti più epici del film c’è sicuramente quello in cui Captain America brandisce il martello di Thor, il Mjolnir, durante la battaglia finale contro Thanos. Eppure, nonostante questi grandi momenti, Steve Rogers è stato protagonista, nel film, anche di momenti più leggeri e divertenti. Tutti ricorderete la battuta sul fondoschiena di Captain America, inserita proprio perché i fan hanno sempre dimostrato un particolare “interesse” nei confronti del derrière di Chris Evans.

Un utente di Reddit, nonché fan dei Marvel Studios, ha racconto in un’unica immagine tutti in frame del fondoschiena di Captain America in Avengers: Endgame. Come specificato dall’utente, ci sono almeno 54 fotogrammi del sedere di Cap in Endgame, esclusi quelli dove è visibile soltanto una parte dello stesso. Chiaramente, l’utente non ha potuto confermare che tutti il sedere rappresentato in ogni singolo frame sia effettivamente quello di Evans, dal momento che alcuni potrebbero appartenere a qualche controfigura o essere addirittura doppi, specie nella sequenza del combattimento di Cap contro Cap.

Potete vedere l’immagine di seguito:

Ricordiamo che Avengers: Endgame è il film di maggiore incasso dell’anno, nonché il più grande successo dei Marvel Studios, che con l’avventura diretta da Anthony e Joe Russo hanno chiuso un arco narrativo lungo 22 film e 11 anni, portando a termine un esperimento produttivo senza pari.

Film evento del decennio, è riuscito in un’impresa che sembrava impossibile: ricapitolare un discorso narrativo iniziato nel 2008 da Iron Man, riunendo sul grande schermo tutti i personaggi del Marvel Universe. Gli incassi hanno premiato lo studio di Kevin Feige, raggiungendo e superando in cima alla classifica Avatar di James Cameron.

Nel cast del film Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin, Chris Pratt, Jeremy Renner, Evangeline Lilly, Jon Favreau, Paul Rudd e Brie Larson.

