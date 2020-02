Captain Marvel 2: Ms. Marvel apparirà nel film?

Sappiamo ormai da diverso tempo che il personaggio di Kamala Khan, aka Mrs. Marvel, debutterà in una serie Marvel a lei interamente dedicata e destinata al servizio di streaming Disney+. Prima del debutto nella serie, però, il personaggio potrebbe apparire anche al cinema, precisamente in Captain Marvel 2, annunciato sequel del cinecomic con protagonista Brie Larson.

Già in passato G. Willow Wilson, co-creatrice del personaggio, aveva spiegato in un’intervista che “alcuni supereroi sono nati per il grande schermo perché naturalmente cinematografici, e Ms. Marvel rientra fra questi. Abbiamo sempre pensato che ci fosse un evidente potenziale cinematografico per lei, quindi benedico tutti coloro che tenteranno di portarla in vita. Non so come andrà a finire, ma spero non in un modo inquietante.”

Adesso, come riportato da The Illuminerdi, pare che le riprese della serie Mrs. Marvel partiranno ufficialmente quest’estate, precisamente ad agosto. Al momento non sappiamo ancora chi sarà l’attrice che interpreterà la supereroina del titolo. Sempre la fonte ipotizza che il personaggio potrebbe fare la sua prima apparizione nel MCU nell’annunciato Captain Marvel 2, le cui riprese dovrebbero svolgersi nello stesso periodo di quelle della serie Disney+.

È interessante notare come la fonte sottolinei che la produzione di Mrs. Marvel occuperà un lasso di tempo molto esteso, da luglio 2020 a giugno 2021: ciò potrebbe indicare che la Marvel ha già pianificato i mesi necessari alla realizzazione di una seconda stagione della serie.

Captain Marvel 2, il sequel del cinecomic con protagonista il premio Oscar Brie Larson che ha incassato 1 miliardo di dollari al box office mondiale, sarà sceneggiato da Megan McDonnell, sceneggiatrice dell’attesa serie WandaVision.

Sfortunatamente, Anna Boden e Ryan Fleck, registi del primo film, non torneranno dietro la macchina da presa: a quanto pare, i Marvel Studios sarebbero interessati ad affidare la regia del nuovo film ad una sola regista donna. Secondo la fonte, Boden e Fleck potrebbero essere comunque coinvolti in una delle serie Marvel attualmente in sviluppo e destinate a Disney+.

Nessun dettaglio sulla trama del sequel è stato rivelato, ma l’ambientazione del film dovrebbe spostarsi dagli anni ’90 ai giorni nostri. Naturalmente, Brie Larson tornerà nei panni di Carol Danvers.

Il sequel di Captain Marvel dovrebbe arrivare già nel 2022.

