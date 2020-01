Captain Marvel: ecco l’Intelligenza Suprema fedele ai fumetti

Nelle ultime ore è spuntato online lo screenshot di una scena eliminata da Captain Marvel che rivela una versione dell’Intelligenza Suprema ispirata al design originale del personaggio nei fumetti. Nel film interpretato da Brie Larson, il personaggio in questione è stato interpretato da Annette Bening, ma invece di apparire sotto forma di gigantesca testa verde (esattamente come nei fumetti), la vediamo usare le sue abilità per assumere una forma umana, precisamente qualcuno legato proprio al passato di Carol Danvers.

Adesso, MCU Cosmic ha condiviso l’immagine di una scena tagliata da Captain Marvel che ha come protagonista proprio l’intelligenza artificiale. Nell’immagine è possibile vedere Carol Danvers al cospetto dell’Intelligenza Suprema in una forma estremamente fedele alla versione dei fumetti partorita dalla mente di Jack Kirby.

È un vero peccato che questa versione sia stata scartata dal film. Nulla esclude però che possa tornare in futuro, magari proprio nell’annunciato sequel di Captain Marvel che probabilmente arriverà al cinema già nel 2022.

Potete vedere la foto di seguito:

I Marvel Studios hanno ufficialmente messo in cantiere il sequel di Captain Marvel, il cinecomic con protagonista il premio Oscar Brie Larson che ha incassato 1 miliardo di dollari al box office mondiale. Megan McDonnell, sceneggiatrice dell’attesa serie WandaVision, si occuperà di curare lo script del nuovo film dedicato alle avventure di Carol Danvers.

Sfortunatamente, Anna Boden e Ryan Fleck, registi del primo film, non torneranno dietro la macchina da presa: a quanto pare, i Marvel Studios sarebbero interessati ad affidare la regia del nuovo film ad una sola regista donna. Boden e Fleck potrebbero essere comunque coinvolti in una delle serie Marvel attualmente in sviluppo e destinate a Disney+.

Nessun dettaglio sulla trama del sequel è stato rivelato, ma l’ambientazione del film dovrebbe spostarsi dagli anni ’90 ai giorni nostri. Naturalmente, Brie Larson tornerà nei panni di Carol Danvers.

