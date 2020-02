Carlos Valdes: 10 cose che non sai sull’attore

Ancora inedito al cinema, l’attore Carlos Valdes è tuttavia noto per il suo ruolo nella serie televisiva The Flash, che gli ha permesso di dar vita ad un apprezzato personaggio, ripreso poi anche in contesti diversi rispetto a quello originario. Anche musicista, Valdes ha lavorato molto negli ultimi anni per affermarsi presso il grande pubblico, ciò che gli occorre è solo la possibilità di mettere ulteriormente alla prova la sua versatilità, così da poter affermare le proprie doti.

Ecco 10 cose che non sai di Carlos Valdes.

Carlos Valdes: le sue serie TV

1. Ha recitato in celebri serie TV. Nel 2014 l’attore fa il suo debutto in televisione nella serie televisiva americana Arrow, recitando accanto agli attori Stephen Amell e Katie Cassidy. Qui ricopre per alcune puntate il ruolo di Cisco Ramon, che poi riprende in modo più esteso nello stesso anno per la serie The Flash, dove recita ancora oggi accanto a Grant Gustin. Sempre nei panni di Ramon appare anche in Legends of Tomorrow (2016) e Supergirl (2016).

2. Si è distinto come doppiatore. Particolarmente legato al personaggio di Ramon, l’attore gli ha dato voce anche per le serie animate Vixen (2015-2016) e Freedom Fighters: The Ray (2017), nonché per il film animato Vixen: The Movie (2017), progetti legati anch’essi all’universo narrativo della DC.

Carlos Valdes è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 140 mila persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere i retroscena dai set frequentati, nonché curiosità quotidiane con i suoi fan. Nonostante il profilo non sia verificato tramite la spunta blu, risulta essere l’account dell’attore.

4. Ci sono diverse fan page a lui dedicate. Valdes ha negli anni acquisito una certa popolarità, anche grazie alle serie in cui ha recitato, particolarmente apprezzate presso il grande pubblico. Questo ha dato vita ad una serie di fan page dedicate all’attore, di cui la più seguita vanta 68,6 mila followers. All’interno di queste è possibile ritrovare le foto più recenti dell’attore, come anche aggiornamenti sui suoi progetti da interprete.

Carlos Valdes ha un profilo su Twitter

5. È molto attivo anche sul celebre social. Contrariamente al suo profilo Instagram, quello di Twitter è un account verificato e contrassegnato dalla nota spunta blu. Qui l’attore vanta un totale di 279 mila followers. Tra i tweet più frequenti si ritrovano contenuti circa i propri progetti da interprete, come clip o interviste, ma anche diverse risposte che Valdes è solito fornire alle domande dei fan.

Carlos Valdes e la musica

6. È polistrumentista. Valdes si è inizialmente formato come cantante e musicista di diversi generi, dal soul al rap, praticando strumenti come il basso, l’ukulele e il sintetizzatore. Oltre ad aver messo a disposizione il proprio talento musicale per alcuni musical teatrali, l’attore ha collaborato in qualità di compositore e direttore del suono per il cortometraggio The Letter Carrier (2016), da lui anche prodotto e disponibile sulla piattaforma YouTube.

Carlos Valdes in The Flash

7. Ricopre un ruolo fondamentale. All’interno della serie The Flash, così come nelle altre a cui ha partecipato, l’attore ha ricoperto il ruolo di Francisco “Cisco” Ramon, un ingegnere particolarmente brillante, membro dello S.T.A.R. Labs Team, dove insieme a Caitlin Snow, interpretata dall’attrice Danielle Panabaker, si occupa di aiutare Barry Allen a gestire i suoi superpoteri.

8. È uno dei pochi attori ad essere comparso in ogni episodio. Valdes può vantarsi di essere, all’interno della serie, uno dei pochi attori a comparire in ogni episodio sin dalla sua messa in onda nel 2014, per un totale di 136 puntate. Condivide questo primato con gli attori Grant Gustin, Candice Patton, e Danielle Panabaker.

9. Si pensava che avrebbe lasciato la serie. Dalla sesta stagione il personaggio interpretato dall’attore ha assunto un ruolo particolarmente più marginale. Secondo alcune indiscrezioni, questo potrebbe suggerire un imminente abbandono dell’attore da The Flash, nonostante questi abbia smentito tali voci, affermando che si tratta soltanto di una fase passeggera e che Cisco tornerà ad avere un ruolo più centrale.

Carlos Valdes: età e altezza

10. Carlos Valdes è nato a Cali, in Colombia, il 20 aprile 1989. L’attore è alto complessivamente 175 centimetri.

