L’eliminazione di Carlotta arriva pochi minuti dopo la proposta di matrimonio che ha ricevuto da parte del suo fidanzato Nello, entrato nella casa per incontrarla. Carlotta era rientrata dalla passerella con un grande mazzo di fiori in mano e un anello di fidanzamento al dito. Tanto le bastava per essere pazza di gioia. Poco dopo l’amara decisione: Carlotta ha dovuto abbandonare la casa.