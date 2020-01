Carnage: le 5 migliori storie da adattare al cinema

Sono già in corso le riprese di Venom 2, in cui Tom Hardy tornerà ad interpretare Eddie Brock, che questa volta si dovrà confrontare con Carnage, anticipato dalla scena post credits del primo film e che sarà interpretato da Woody Harrelson.

Ma quali sono le possibilità di storia per questo folle e pericoloso villain dei fumetti Marvel? Quali sono le migliori storie che lo vedono protagonista nei fumetti e che potrebbero ispirare il film? Ecco di seguito le 5 migliori:

VENOM VS. CARNAGE

Solo perché Carnage è un personaggio legato a Spider-Man non significa che non possa sviluppare trame in cui è protagonista. La prima storia che fa parte di questo breve elenco è quella che vede il personaggio scontrarsi contro la nemesi di Peter Parker: Venom. Naturalmente si tratta della storia che più plausibilmente vedremo in sala, almeno per il sequel diretto di Venom.

Questa mini-serie in quattro parti di Peter Milligan e Clayton Crain non solo ci mostra una battaglia tra questi cattivi molto attesa ma porta anche alla luce il figlio di Carnage. Esatto, Carnage ha in realtà la sua progenie proprio come è la progenie di Venom. L’introduzione di Toxin aggiunge un altro elemento alla storia, mettendo in scena una lotta tra tre simbionti. È una storia che piacerà a tutti gli appassionati di Spider-Man, Venom o Carnage e che entra subito nel vivo dell’azione.

CARNAGE, U.S.A.

Vi siete mai chiesti cosa sarebbe successo se i Vendicatori fossero stati i padroni di casa del simbionte? In Carnage U.S.A. di Zeb Wells e Clayton Crain vediamo cosa succede quando Carnage prende il controllo di ogni persona in una piccola città del Colorado.

Rispondendo alla chiamata, i Vendicatori (Capitan America, Spider-Man, Occhio di Falco, Wolverine e La Cosa) si precipitano nella trappola di Carnage e vengono rapidamente consumati dal simbionte. Questa mini-serie è fantastica su diversi livelli. Per iniziare, Wells fa un lavoro incredibile nel rappresentare quanto potente possa essere Carnage e riaccende anche la rivalità tra lui e Spider-Man. Infine, ognuna delle cinque uscite fornisce alcune copertine incredibili che sono, senza dubbio, alcune delle migliori nella storia di Carnage.

CARNAGE (2010)

Ogni volta che una trama di Carnage è collegata a Zeb Wells o Clayton Crain, è destinata ad avere successo. Quel modello segue sicuramente l’esempio con la sua mini-serie Carnage, formata da cinque numeri, in cui vediamo il protagonista incastrato contro Iron Man e Spider-Man.

Non solo ci viene data una nuova interpretazione creativa di Carnage, con apparizioni sia di Cletus Kasady che del Dr. Tanis Nieves, ma diamo anche uno sguardo alla portata del simbionte nella forma di altri simbionti Scorn e Shriek. Inoltre, Crain ci fornisce ancora un’altra serie di incredibili copertine ispirate al mostro simbionte.

MAXIMUM CARNAGE

Fino allo scorso anno, la trama principale di Carnage era Maximum Carnage in 14 parti, del 1993. Questa storia è una delle prime opere incentrate su Carnage a cui siamo mai stati introdotti e, insieme ad esso, abbiamo imparato molto sul personaggio al di fuori della sua relazione con Spider-Man e Venom.

Non solo questa è una delle migliori storie che collegano e espandono magnificamente Carnage rispetto all’universo Marvel, ma lascia anche un’eredità duratura per il personaggio. Con Maximum Carnage è nato un nuovo amore e interesse per Carnage e il desiderio di creare più storie incentrate su di lui. Questa fantastica storia potrebbe essere il modo migliore per presentare il personaggio ai neofiti.

ABSOLUTE CARNAGE

Infine, siamo giunti a quello che è probabilmente il miglior pezzo dedicato a Carnage che abbiamo mai visto. Dalla brillante combinazione di Donny Cates e Ryan Stegman nasce Absolute Carnage. L’epopea in cinque parti racconta il ritorno del serial killer Cletus Kasady mentre cerca di dare la caccia a chiunque abbia mai avuto un legame con il simbionte. Lungo la strada incrocia due dei suoi nemici più longevi: Venom e Spider-Man.

Absolute Carnage è completo di una serie di legami che mettono a confronto alcuni degli eroi Marvel preferiti dal pubblico con il pazzo simbiote. La storia porta nuova e rinfrescante vita a Carnage e mette in mostra le magnifiche cose che Cates e Stegman possono fare con i mostri simbionti.

