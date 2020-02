Carnevale a spasso per l’Italia

La settimana di Carnevale 2020 costituisce un’occasione per trascorrere un weekend fuori porta, all’insegna del divertimento e dello scherzo, in coppia o i famiglia, in giro per l’Italia. Dalle grandi città ai piccoli borghi, non si può sfuggire alla tentazione di festeggiare tutti insieme in maschera e di partecipare alle famosissime sfilate dei carri.

Il Carnevale 2020 di Venezia sarà sicuramente il più sfarzoso e scenografico di tutta Italia. A Venezia, infatti, questo momento dell’anno coincide proprio con la stagione teatrale dove le grandi piazze ed i sontuosi palazzi si trasformano in palcoscenici su cui sfilano le persone in maschera. E non esiste Carnevale 2020 senza la famosa sfilata dei carri allegorici: lungo le vie della “Città giardino”, infatti, sfileranno i grandi carri mascherati; solitamente il corteo fa due passaggi in Piazza Mercato dove, al termine della parata, vengono premiati i gruppi di partecipanti.

Il cuore della festa è naturalmente Piazza San Marco, dove si tiene l’evento clou: il famoso Volo dell’Angelo, anch’esso introdotto da tradizionali sfilate e che, per il Carnevale 2020, cadrà il 16 febbraio. Se siete dunque alla ricerca di un clima di festa, ma con un tocco di eleganza, Venezia ed il suo Carnevale vi aspettano a braccia aperte!

Anche a Viareggio, ogni anno, vanno in scena grandiose sfilate di carri allegorici, i quali prendono di mira e prendono in giro personaggi famosi della politica e dello spettacolo. Questo gioco prende, in particolar modo, spunto da alcuni ricchi borghesi che in passato avevano deciso di mascherarsi per protestare contro le tasse. È possibile ammirare la sfilata di carri lungo i tre km di passeggiata che portano al mare, il tutto accompagnato da musiche e balli tradizionali.

Il famoso Carnevale 2020 di Ivrea torna anche quest’ anno con le sue scoppiettanti e vivaci manifestazioni: un calendario ricco di eventi e tradizioni che si tramandano anno dopo anno.

Tra i vari appuntamenti, ricordiamo la famosa “Battaglia delle Arance”, il gran ballo, il corteo storico, degustazioni di piatti tipici, la presentazione della Mugnaia. Si tratta di un evento davvero unico in cui storia e leggenda si intrecciano per dare vita ad un’atmosfera sensazionale ed unica, nonché una grande festa civica dal forte valore simbolico.

Il Carnevale di Cento è una manifestazione antica che appare anche dipinta in un quadro del Guercino. Dagli anni 40 si svolge ininterrottamente. Le sfilate si svolgono nel centro storico di Cento, in provincia di Ferrara, nelle 4 domeniche del Carnevale e nella prima domenica di Quaresima. Oltre allo sfilare dei carri allegorici è importante il gettito (che è premiato con un premio ad hoc) in cui vengono lanciati sulla folla gadget, peluche e dolciumi.

Il Carnevale in Sardegna è una grande festa. Si festeggia a Bosa, nel nord dell’isola, a Cagliari e in Ogliastra con un fantoccio di pezza che viene processato e muore sul rogo, pianto con un lamento ridicolo. In Barbagia il Carnevale tradizionale si festeggia con maschere mute di origine antichissima, mentre nell’oristanese il fulcro della festa è fatta da esibizioni equestri. In tutti i casi si festeggia mangiando fave con lardo, zeppole e vino e si ripropongono miti e figure arcaiche della tradizione sarda.

Putignano, in provincia di Bari, nella splendida valle d’Itria, ospita il carnevale più lungo del mondo. La festa inzia ogni anno il giorno di Santo Stefano e finisce il martedì grasso con la sfilata dei carri allegorici. Durante tutto il periodo del Carnevale gli abitanti di Putignano partecipano alla festa intonando canti e versi satirici e dialettali.

Famosissimo è il Carnevale 2020 lucano, dove otto comuni delle province di Matera e Potenza si uniscono per dare vita ad una serie di spettacoli e manifestazioni di grande successo e popolarità. Per tutto il periodo, le strade sono invase da animali fantastici e creature mitologiche danno vita ad eventi suggestivi ed irripetibili.

