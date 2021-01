Carolyn Smith si è recata in ospedale per delle visite di controllo che includono la PET e la TAC. Da circa cinque anni, la coreografa di Ballando con le stelle lotta contro un tumore e sta vivendo con apprensione questo giorno in cui le verranno comunicate le sue attuali condizioni di salute: “Sto pregando che tutto vada bene e mi dicano hai finito, basta trattamenti”.