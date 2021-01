L’ex portiere del Real Madrid e della Spagna Iker Casillas consiglia al giovane collega Gigio Donnarumma di lasciare il Milan per andare in un club in questo momento più competitivo in Europa. L’estremo difensore rossonero, ancora senza presenze in Champions League, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2021 e potrebbe liberarsi a parametro zero.