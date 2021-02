Caso Genovese, per la procura dietro feste e stupri c’era “una struttura organizzata”

Per le sue feste alla terrazza sentimento Alberto Genovese metteva in campo tutte le sue capacità manageriali. Si avvaleva di una struttura ben organizzata per adescare le sue vittime: le selezionava attraverso le loro foto sui social e si informava se amavano la droga. Solo dopo potevano accedere alle sue feste. L’imprenditore digitale di 43 anni, sotto indagine ormai da quattro mesi, ha quindi agito seguendo un “modello operativo. Efficace e organizzato”. Che negli ultimi anni ha applicato in “maniera seriale”.