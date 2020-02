Caso Gregoretti, al Senato il voto su Matteo Salvini. Governo assente in Aula

L’Aula del Senato è chiamata a votare sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti. I parlamentari della Lega potrebbero astenersi o non partecipare al voto. Il leader del Carroccio, presente in Aula, ha chiesto ai suoi di non impedire il processo ma il gruppo si sarebbe detto contrario all’ipotesi di vedere Salvini alla sbarra. Assente, invece, il governo.

All’ex ministro dell’Interno il tribunale dei ministri contesta l’ipotesi di sequestro di persona per i 131 migranti rimasti 4 giorni sulla nave militare prima dello sbarco ad Augusta a fine luglio 2019. Il leader leghista si dice “a testa alta e con la coscienza pulita di chi ha difeso la sua terra e la sua gente”, e rivendica di aver scelto di andare davanti a un tribunale.

E a proposito di migranti la procura di Agrigento ha chiesto al gip una proroga di 6 mesi per le indagini su Carola Rackete. L’inchiesta è quella legata all’arresto dell’allora comandante della Sea Watch3 e sulla violazione dei primi “alt” imposti dalla Gdf che le vietò di avvicinarsi alle acque territoriali. La trentunenne tedesca è indagata per tre ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e tre ipotesi di resistenza o violenza a nave da guerra.