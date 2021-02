Dopo l’assoluzione di Alex Schwazer con l’archiviazione per non aver commesso il fatto, Andrea Iannone squalificato per doping per 4 anni si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social. Il pilota di MotoGP che si è sempre dichiarato innocente ha puntato il dito contro il sistema, facendo riferimento anche alla mafia dello sport.