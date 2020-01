Cassian Andor: il casting conferma che la serie sarà una storia di origini

Cassian Andor: il casting conferma che la serie sarà una storia di origini

Cassian Andor muore alla fine dello spin-off Rogue One: A Star Wars Story: ecco perché l’annunciata serie Disney+ dedicata al personaggio interpretato da Diego Luna nell’universo di Guerre Stellari dovrà essere ambientata necessariamente prima degli eventi narrati nel film di Gareth Edwards del 2016.

Adesso, nuovi dettagli sulla trama della serie dedicata a Cassian Andor arrivano da un recente casting call, il quale sembrerebbe confermare che la serie racconterà una storia di origini: presumibilmente, quindi, lo show sarà incentrato sull’infanzia del futuro ufficiale ribelle.

Il casting call in questione rivela che la Lucasfilm sarebbe alla ricerca di tre bambini per i ruoli di due personaggi ancora sconosciuti: Mundo e Cinta; nello specifico, per il personaggio di Mundo si cercano due bambini per interpretare il medesimo in età differenti, e sono già in molti a sostenere che dietro questo nome potrebbe celarsi proprio un giovane Cassian.

Di seguito la descrizione del casting call:

Mundo è un ragazzino di tredici anni, ispanico. Il giovane ha una folta chioma castana e occhi grandi, appassionati. Deve essere in grado di mostrare una vasta gamma di emozioni, dalla calam alla rabbia incontrollabile;

Mundo è un bambino di nove anni, ispanico. Un bambino selvaggio e senza regole con una folta chioma castana e occhi grandi, appassionati. Deve essere in grado di mostrare una vasta gamma di emozioni, dalla calam alla rabbia incontrollabile;

Cinta è una bambina tra i 5 e i 7 anni, ispanica. Cinta ha una folta chioma castana e occhi grandi. Una bambina selvaggia e senza regole, anche lei in grado di gestire una vasta gamma di emozioni, dalla calma alla rabbia incontrollabile.

LEGGI ANCHE – Cassian Andor: in arrivo una nuova serie prequel di Star Wars

Al momento i dettagli generali sulla serie dedicata a Cassian Andor sono piuttosto scarsi. Sappiamo che Tony Gilroy – sceneggiatore di Rogue One e regista non accreditato delle riprese aggiuntive del film – è stato incaricato di scrivere lo script del pilot e di dirigere alcuni episodi della serie destinata al servizio di streaming Disney+.

Stephen Schiff (The Americans) figurerà in qualità di showrunner. Le riprese della serie dovrebbero partire il prossimo giugno, mentre il debutto sulla piattaforma di streaming dovrebbe avvenire nel 2021.

Fonte: ComicBookMovie

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.