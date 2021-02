Catania, un gatto stava miagolando davanti casa sua e così facendo lo aveva svegliato. Per questo motivo, un presunto boss gli ha sparato con un fucile di precisione dal balcone di casa sua riprendendo il gesto con il cellulare. Il video è attualmente nelle mani della procura come prova per dimostrare la disponibilità di armi del clan Cappello-Bonaccorsi.