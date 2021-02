Catanzaro “nuova formula”: a Pagani per riannodare il filo

Un filo da riprendere. Serve al Catanzaro ritrovare il legame con la vittoria interrotto nell’ultimo turno di recupero contro la Viterbese; ma anche alla Paganese dei tanti ex – Sirignano, Squillace, Onescu e da ieri anche Zanini – che i tre punti non li vede da novembre e da settimane annaspa nei bassifondi della classifica. Entrambe ci proveranno domani – calcio d’inizio ore 15, diretta ElevenSport e SKY (canale 253) – sul terreno non proprio perfetto del “Marcello Torre”. Sarà battaglia, come anticipato da Calabro alla vigilia, e lo scalpo dell’avversario varrà doppio anche in termini di motivazioni per il prosieguo.

QUI GIALLOROSSI – Sull’onda della buona prova di solidità ricavata dal recupero di mercoledì scorso contro i gialloblu, Calabro medita una conferma già in partenza del 4-3-1-2: Fazio a destra, Scognamillo e Martinelli centrali, Contessa a sinistra la possibile linea davanti a Di Gennaro; a centrocampo Risolo sostituirà lo squalificato Corapi ed agirà da motorino con ai fianchi Verna e Baldassin. Quest’ultimo è in ballottaggio con Casoli per la titolarità mentre ad innescare le punte – che saranno Evacuo e Di Massimo, vista l’assenza di Curiale – ci penserà il ristabilito Carlini. Tutti in panchina invece i nuovi arrivati convocati: maglia numero diciannove per Gatti, la nove a Jefferson, la venticinque a Grillo.

QUI AZZURROSTELLATI – Niente conferenza pregara per mister Di Napoli e vigilia di grande concentrazione per i campani. L’ultimo scivolone in casa della capolista Ternana ha lasciato certo il segno dal punto di vista della classifica ma non pare aver scalfito la voglia di lottare di Sirignano e compagni chiamati in una settimana a fronteggiare prima il Catanzaro, poi la Cavese nel derby decisivo per la salvezza. In campo per la sfida del mercoledì ci andrà per quanto possibile la formazione migliore: qualche ristrettezza davanti – Diop e Raffini i titolari – Gaeta invece a carburare in mediana. Partirà dalla panchina l’ultimo arrivato Matteo Zanini. Nei precedenti contro le aquile mai una vittoria per il tecnico napoletano, alla guida in passato di Akragas e Messina.

NUMERI – Del dicembre 2019 l’ultimo precedente al “Torre”: uno ad uno il risultato con la rete di Tascone a pareggiare il vantaggio di Mattia per i padroni di casa. Aquile che non vincono in trasferta dall’ottobre 2018 – rotondo lo zero a quattro imposto da Giannone, Riggio, De Risio e D’Ursi – ma che da ormai sette anni non lasciano le penne agli azzurro stellati – nel 2014, uno a zero, gol decisivo di Calamai. Partita come sempre nel segno di Angelo Mammì: bandiera del passato per entrambi i club, ricordato oggi dai campani sui canali social ufficiali. Arbitro dell’incontro: il signor Calzavara di Varese, al suo primo campionato in CAN PRO; Pappagallo, Severino e Natilla faranno da assistenti.

PAGANESE (3-5-2) : Campani; Cigagna; Sbampato, Sirignano; Mattia, Onescu, Gaeta, Antezza, Squillace; Diop, Raffini. All. Di Napoli

CATANZARO (4-3-1-2) : Di Gennaro; Fazio, Scognamillo, Martinelli, Contessa; Verna, Risolo, Baldassin; Carlini; Evacuo, Di Massimo.