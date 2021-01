Catello Maresca viola le norme Covid19: festa e assembramenti nel vicolo dei Quartieri

Bagno di folla per Catello Maresca, ieri pomeriggio, ai Quartieri Spagnoli. Decine di persone hanno accolto il pm anticamorra, in odore di candidatura a sindaco di Napoli, invitato per un convegno sulla legalità, con una festa in piazza nello slargo di via Emanuele De Deo, dove c’è il murales dedicato a Maradona. Tanti i selfie per il magistrato che ha sempre indossato la mascherina, togliendola solo per assaggiare alcuni dolci su una tavola imbandita in piazza. Ci sono stati assembramenti in occasione del buffet, contro le norme anti-Covid19.