La conduttrice rivela a Oggi.it i motivi che l’hanno spinta ad accettare il ruolo di giudice della seconda edizione de “Il cantante mascherato”: “Ho cominciato come valletta proprio per Milly Carlucci, il mio ciclo ricomincia lì dove ho iniziato”. E sull’addio al programma Vieni da me: “La pandemia ti segna, dovevo fermarmi”.