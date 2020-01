CAULONIA Il plauso di Dimasi e Panetta per il risultato di Cirillo alle regionali 2020

Lente Locale

È passata quasi una settimana dalle elezioni

regionali che hanno completamente mutato il quadro politico calabrese.

Siamo felici di aver dato il nostro

contributo a far sì che questo cambiamento si realizzasse e siamo ancora più felici

che alla guida della Calabria ci sia per la prima volta nella storia una donna

tenace, competente e umile come Jole Santelli.

Siamo anche orgogliose di avere vissuto

queste giornate di campagna elettorale insieme a Salvatore Cirillo, cui

facciamo le nostre più sincere congratulazioni per lo splendido risultato

ottenuto.

Caro Salvatore,

hai ottenuto più di tremila preferenze in

tutta la circoscrizione e quasi un cauloniese su tre ti ha dato fiducia. Si

tratta senza dubbio di una grande affermazione personale di cui saprai fare

tesoro.

Il comune percorso politico che abbiamo

intrapreso qualche anno fa non si esaurisce all’indomani delle elezioni

regionali appena celebrate, perché è nostra volontà continuare a lavorare per

dare un contributo allo sviluppo del nostro territorio e del centrodestra di

Caulonia.

Avv. Maria Grazia Dimasi – assessore del Comune di Caulonia

Avv. Caterina Panetta – presidente del Consiglio comunale

