CAULONIA L’ultimo anelito di giustizia di Armando Scuteri

Lente Locale

di Gianluca Albanese

CAULONIA – Prima della prematura scomparsa, avvenuta lo scorso

12 gennaio, dopo una grave malattia che l’ha portato via dall’affetto dei

propri cari, l’amico e collega Armando Scuteri aveva confidato ai propri

famigliari il suo ultimo anelito di giustizia. Voleva, infatti, che l’attuale

consigliere comunale Franco Cagliuso, condannato in via definitiva per l’aggressione

dello stesso Scuteri avvenuta nel 2008, ottemperasse a quanto previsto dalla

sentenza di condanna per aggressione, che prevede, oltre alla condanna a due mesi

di reclusione (pena sospesa) e al pagamento delle spese processuali, la

pubblicazione della sentenza entro tre mesi dal passaggio in giudicato, per due

volte sul quotidiano “Gazzetta del Sud”.

Ieri, appunto, la prima pubblicazione della sentenza sul

quotidiano con sede a Messina; la seconda dovrebbe avvenire la prossima settimana.

