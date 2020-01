CAULONIA, PLACANICA E STIGNANO Sinergia tra Comuni per gli eventi di Carnevale

CAULONIA, PLACANICA E STIGNANO Sinergia tra Comuni per gli eventi di Carnevale

Lente Locale

R. & P.

Tre paesi per un unico grande evento. Il Comune di Caulonia in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Placanica e Stignano presenta “Carnival 2020”, cinque giorni di musica, intrattenimento e divertimento per celebrare il Carnevale, tradizione storica del nostro paese. Gli appuntamenti, in programma dal 21 al 25 febbraio, sono stati organizzati in sinergia con le associazioni, la scuola con le proprie rappresentanti e i singoli cittadini, che hanno fortemente contributo e lavorato alla buona riuscita della manifestazione.

Nel cartellone, i cui dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa di prossima convocazione, il tradizionale ballo in maschera, con la novità del concorso per il miglior costume, i carri allegorici e la farsa carnevalesca.

«Puntiamo a far diventare il Carnevale un appuntamento fisso e un evento per l’intero territorio – ha espresso il sindaco di Caulonia Caterina Belcastro – Vogliamo che sia un grande momento di aggregazione e di condivisione tra Comuni vicini. Insieme si può fare».

CAULONIA, PLACANICA E STIGNANO Sinergia tra Comuni per gli eventi di Carnevale

Lente Locale