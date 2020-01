CDG Awards 2020: vincono Jojo Rabbit e Cena con Delitto

CDG Awards 2020: vincono Jojo Rabbit e Cena con Delitto

Anche la gilda dei costumisti ha assegnato i proprio premi d’eccellenza durante questa stagione dei premi che potrebbe riservare, nel suo finale, delle sorprese. In particolare, i CDG Awards 2020 sono stati assegnati a Jojo Rabbit, nella categoria miglior film in costume, e a Cena con Delitto, per quella invece dedicata ai film contemporanei.

Per quanto riguarda la categoria riservata al genere, i gloriosi costumi di Malefica: Signora del male hanno conquistato la gilda che infatti li ha premiati. Ecco di seguito tutti i vincitori:

Excellence in Contemporary Film

“Knives Out” – Jenny Eagan

Excellence in Period Film

“Jojo Rabbit” – Mayes C. Rubeo

Excellence in Sci-Fi / Fantasy Film

“Maleficent: Mistress of Evil” – Ellen Mirojnick

Excellence in Contemporary Television

“Schitt’s Creek” – The Dress – Debra Hanson

Excellence in Period Television

“The Marvelous Mrs. Maisel” – It’s Comedy or Cabbage – Donna Zakowska

Excellence in Sci-Fi / Fantasy Television

“Game of Thrones” -The Iron Throne – Michele Clapton

Excellence in Variety, Reality-Competition, Live Television

“The Masked Singer” Season Finale: And the Winner Takes It All and Takes It Off – Marina Toybina

Excellence in Short Form Design

United Airlines: “Star Wars Wing Walker”, commercial – Christopher Lawrence

I nominati per la categoria dei costumi agli Oscar 2020 sono The Irishman – Sandy Powell, Christopher Peterson, Jojo Rabbit – Mayes C. Rubeo, Joker – Mark Bridges, Piccole Donne -Jacqueline Durran e C’era una volta a Hollywood – Arianne Phillips. Non sappiamo se il film di Taika Waititi, unico vincitore dei CDG Awards 2020 presente nella cinquina, possa replicare il successo.

Fonte

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.