Sabato 16 gennaio va in onda su Canale 5 il secondo appuntamento con “C’è posta per te”, la trasmissione condotta da Maria De Filippi che, da sempre, scioglie il cuore degli italiani. Anche in questa puntata non mancano storie emozionanti con protagonisti amori tormentati, famiglie divise, ma non mancheranno tante sorprese e ospiti famosi come Marco Bocci e Giulia Michelini.