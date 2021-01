La quarta puntata di C’è posta per te 2021 con Maria De Filippi, in onda sabato 30 gennaio. Oltre alle storie di ricongiungimenti e dissidi famigliari, non mancano gli ospiti speciali: è il turno dell’amatissimo cantante Gianni Morandi e del calciatore Nicolò Zaniolo accompagnato dalla mamma Francesca.