La diretta minuto per minuto dell’ottava puntata di C’è posta per te, in onda sabato 27 febbraio 2021. Tra le tante storie emozionanti e controverse riunioni famigliari e sentimentali, non mancano gli ospiti illustri: nel penultimo appuntamento con il people show di Maria De Filippi i co-protagonisti sono il conduttore Gerry Scotti e il calciatore Lorenzo Insigne.