Cecilia Capriotti non ci sta ad essere additata come la causa della crisi di Maria Teresa Ruta. La concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato a Tommaso Zorzi: “Sono io che sono offesa con lei, è tutto il giorno che sto male, ma come ti permetti a giudicare la mia reazione”. Poi, però, ha avuto modo di chiarire e fare pace con Maria Teresa.