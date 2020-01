Pin it

Centenario Giovanni Paolo II: lo scrittore Modaffari lo ricorda con una serie di incontri

Il 2020 è l’anno in cui ricorrerà il centenario della nascita di Giovanni Paolo II, sarebbe bello se quest’anno la proposta, partita dai vescovi polacchi, di proclamarlo Patrono d’Europa diventasse realtà. Papa Wojtyla è stato determinante per la realizzazione dell’Europa unita”. Lo ricorda in una lo scrittore calabrese, Antonio Modaffari. “Da parte mia, tramite, il mio libro terrò una serie di incontri volti al ricordo di questo gigante della Fede a cui tutti noi dobbiamo molto”, conclude Modaffari.

Il 2020 è l’anno in cui ricorrerà il centenario della nascita di Giovanni Paolo II, sarebbe bello se quest’anno la proposta, partita dai vescovi polacchi, di proclamarlo Patrono d’Europa diventasse realtà. Papa Wojtyla è stato determinante per la realizzazione dell’Europa unita”. Lo ricorda in una lo scrittore calabrese, Antonio Modaffari. “Da parte mia, tramite, il mio libro terrò una serie di incontri volti al ricordo di questo gigante della Fede a cui tutti noi dobbiamo molto”, conclude Modaffari.