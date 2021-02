Centinaia di tifosi incitano la Lazio prima del Bayern: assembramento a Formello

I tifosi della Lazio hanno deciso di salutare e caricare la squadra a Formello aspettando il pullman biancoceleste in transito dal centro sportivo verso lo stadio Olimpico per giocare la sfida di Champions contro il Bayern Monaco. Sorprende ancora una volta, come accaduto per il derby di Milano, l’alto numero di persone presenti e i conseguenti assembramenti che si sono creati che violano le norme anti-Covid.